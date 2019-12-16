المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة تزوير العملات فى المطرية

كتب ــ عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تزوير العملات الورقية فى المطرية .

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام كل من "عاصم . أ" عاطل، وصديقه "اسلام.ط" عاطل، تقليد عملة ورقية بقصد الترويج داخل البلاد من فئة الـ100 جنيه، عن طريق طباعة صورة للعملات وتزويرها.

كام قسم شرطة المطرية تلقي معلومات مفادها قيام المتهمين، بتكوين بتزوير العملات الورقية، ويعمل التحريات اللازمة تم التاكد من المعلومات وتم ضبط المتهمين بترويج كمية من هذه العملة المزورة " 90 ورقة مقلدة حيث قدماها لآخر ثمنا لهواتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 5 سنوات.