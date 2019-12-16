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17 فبراير.. الحكم على 20 متهما بالسرقة بالإكراه وتزوير محررات رسمية بمدينة نصر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:13 ص
17 فبراير.. الحكم على 20 متهما بالسرقة بالإكراه وتزوير محررات رسمية بمدينة نصر محكمة ــ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، جلسة 17 فبراير المقبل، للحكم على 20 متهم بالسرقة بالإكراه وتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى و محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحى عبد الحميد ومحمد صابر.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين هم " محمد .ح، حسين. ف، حسام. ا، سامح .م، سيف. ا، محمد. ع، ناصر .ي، أشرف. م، كريم.ص، أحمد. ع، محسن . م، عزت. ر، هبة .د، سامية. ج، رمضان. م، صابر. م، جيهان. أ، ناصر.ي، أيمن.ر، تامر.ح".

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى العاشر، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليه "شادى عبد الله"، ليلاً بالإكراه حال حيازتهم أسلحة نارية.

كما أسندت النيابة للمتهمين من الحادي عشر حتى الثالث عشر، تهمة إخفاء المسروقات محل الاتهام الأول، المتحصلة من السرقة مع علمهم بذلك.

وأسندت النيابة للمتهمين من الرابع عشر حتى الأخير، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث عشر  فى تزوير محررات رسمية، وهى 3 تراخيص سيارات بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، وساعدهم بأن أمدهوم بالبيانات والمعلومات المزورة، فتمت الجريمة بناءً على ذلك.


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جنايات القاهرة

السجن المشدد

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