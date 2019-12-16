السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

شرم الشيخ- محمد الجالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ردا على سؤال حول مصالحة الرباعى العربى مع قطر، إن "الآخر" لم يتغير، فهناك 13 شرطاً تم وضعها، وحتى الآن لم يحدث شيئا، قائلاً:"نتمنى نجاح أية جهود صادقة لنصل إلى التزامات دائمة".

وتابع الرئيس السيسي:"عندما ننظر إلى وسائل إعلام معينة نجد تناولاً غير موضوعى بغرض الإضرار بمصر، ويجب على إعلامنا أن ينتبه لذلك".

وأضاف السيسى:" مائة مليون مصرى على الأقل محتاجين تريليون دولار فى السنة، يعنى حوالى 17 تريليون جنيه، واحنا ميزانيتنا واحد تريليون جنيه وشوية".

ونوه الرئيس إلى أنه "إذا كان دخل مصر مثل الدول التى تهاجمنا فذلك يعنى 20 تريليون فى العام وهو مبلغ ضخم، اديهم لى وأنا هخلى مصر تبقى عروسة.. يا خسارة على الدول اللى بتدمر بعضها.. وهذا ليس إعلام أو مهنية.. هذا تآمر، ونتمنى التوفيق، والعمل على علاقة صحية".