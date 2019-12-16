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السيسى لممثلى وسائل الإعلام الأجنبى: ليس لدينا تحديات تعرقلنا سوى الاستقرار

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:53 م
السيسى لممثلى وسائل الإعلام الأجنبى: ليس لدينا تحديات تعرقلنا سوى الاستقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى
شرم الشيخ- محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة على تولى الشباب المناصب سواء فى الحكومة أو المحافظات، منوهاً إلى الإجراءات التى تمت لتأهيل الشباب للقيادة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال لقائه ممثلى وسائل الإعلام الأجنبى، أن الحكومة نفذت تلك الإجراءات دون أن تطلب الأحزاب، وتم أخذ مجموعة من شباب الأحزاب لمنح الفرصة لزيادة المشاركة، كما أن الحكومة تعمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء الفرصة لشباب للعمل .

 

وأشار الرئيس السيسى إلى أن الدولة تتعامل مع 5 آلاف مصنع متعثر منذ 2011، مضيفا: “واسقطنا مديونية تصل 30 مليار جنيه".

 

وشدد الرئيس على أنه ليس لدينا أى تحديات أو مشاكل يمكن أن تعرقل الدولة المصرية سوى الاستقرار.

 

وعن سبب توقف المصانع فى السابق، قال إنه بسبب عدم توافر الاستقرار خلال تلك الفترة، حيث أن الاستقرار يمنح الفرصة للتقدم والتنمية.

 

وأكد الرئيس على أن "مصر لديها مليون شاب سنويا بيتخرج وعايز يدخل سوق العمل ويبقى عنده شقة ويتجوز"، موجهاً حديثه لممثلى الإعلام الأجنبى:"ده يتكلف كام فى بلادكم؟ وهل ممكن تعملوا ده كل سنة لمليون إنسان؟!".

 

وتابع الرئيس:" إذا كنا هنتكسب على جماجم الأمم ودماء الشعوب وخراب البلاد، فلن يكون لذلك قيمة.. شوفوا الدول اللى خربت".

 

وأضاف الرئيس: الناتج المحلى لأوروبا التى يبلغ عدد سكانها 300 مليون شخص.. عايزين تقارنونا بيهم؟ ماشى موافق.. هل الناتج المحلى عندنا فى بلدنا اللى فيها 100 مليون شخص يساوى تلت الدخل فى أوروبا؟.

 

وأوضح أن "كل عقبة تحدث تؤخر سنين طويلة، نظل فى مكاننا متعطلين ونريد المساعدة.. واحنا فى مصر مش عايزين كده وقادرين نتجاوز ده".

 


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