سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

اعراض سرطان الثدي تورم وألم في الثدي

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:00 ص
اعراض سرطان الثدي تورم وألم في الثدي
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سرطان الثدي يعد من الأمراض المنتشرة بكثرة التي تسبب الأرق والتعب الجسمانى والنفسي للشخص المصاب به، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أهم وأبرز أعراض سرطان الثدي، للتعرف على حقيقة المرض، وذلك وفقًا لموقع "webmed".

سرطان الثدي
سرطان الثدي

يعد مرض سرطان الثدى من الأمراض الأكثر انتشارًا بين النساء، كما أنه يعد من ثاني أنواع السرطان المسببة للوفاة، ولكن في حالة التعرض على الأعراض فأنت بهذه الطريقة تقلل بشكل كبير من فرص التعرض والإصابة وأيضًا تفشي المرض.

 

اعراض سرطان الثدي

هناك العديد من اعراض الاصابة بسرطان الثدي، والتي يجب توخي الحذر منها، والتعرف عليها للتعرف على أفضل طرق العلاج والشفاء.

ومن ضمن أعراض سرطان الثدي هي تورم الثدي أو تحت الإبطين، ويصاحب هذا الأمر ألم شديد في الثدي ويصاحب هذا الأمر احمرار شديد في الثدي، ويكون شبيه لقشرة البرتقال، كما يظهر أيضًا طفح جلدي شديد عند الحلمة الخاصة بالثدي.

اعراض سرطان الثدي
اعراض سرطان الثدي

 

وأوضح التقرير أيضًا أنه من أعراض سرطان الثدي، هو نزول إفرازات من الحلمة وقد يصل الأمر لنزول الدم من الحلمة، وتصبح أيضًا الحلمة غائرة ويحدث بها تغير في الشكل والحجم، كما يتغير أيضًا شكل وحجم الثدي نفسه، كما أنه يتسبب في هذا الأمر تساقط الجلد عن الثدي.

وتعد من أبرز أعراض سرطان الثدي هي التعرض لظهور حبوب شديدة في الثدي، وتكون مائلة للتحجر، وهذا هو أول علامات الإصابة بسرطان الثدي، وعند التعرض لمثل هذه العلامة يجب عليك الذهاب مباشرة للطبيب.

 


سرطان الثدي

اعراض سرطان الثدي

تعرف علي اعراض سرطان الثدي

ما هي اعراض سرطان الثدي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العلاج بالهرمونات البديلة خلال انقطاع الطمث يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدى

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:00 م

خطوات فحص الكشف عن سرطان الثدى وفقا لوزارة الصحة الإماراتية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:00 م

وزارة الصحة فى الإمارات تتابع برنامجها للتوعية بسرطان الثدى.. (فيديو)

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 01:00 م

استخدام صبغات الشعر المبالغ قد يزيد احتمال إصابة السيدات بسرطان الثدى بنسبة 9٪

الخميس، 05 ديسمبر 2019 12:30 م

تطوير أداة تشخيص جديدة لسرطان الثدي باستخدام الذكار الاصطناعى

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 02:00 م

أدوية التهاب المفاصل يمكن أن توقف انتشار سرطان الثدى

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 09:00 م

اعراض سرطان الثدى تختلف حسب نوعه وأبرزها تغييرات الجلد

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير

محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير

12 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

12 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

كاميرا سوبر كورة.. شاهد فرحة جنونية لـ عبد الحفيظ وأمح بعد هدف السولية

كاميرا سوبر كورة.. شاهد فرحة جنونية لـ عبد الحفيظ وأمح بعد هدف السولية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة

المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة