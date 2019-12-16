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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:18 م
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اطمن على نفسك.. تعرف على أسباب ضرورة تحليل السكر التراكمى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:00 م
اطمن على نفسك.. تعرف على أسباب ضرورة تحليل السكر التراكمى تحاليل
فاطمة ياسر

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عند الذهاب للطبيب يطلب منك إجراء بعض التحاليل في حالة شكه أنك مصاب بمرض السكر، يكون من ضمن تلك التحاليل السكر التراكمي، الذي يوضح حقيقة إصابتك بمرض السكر وأيضا يساهم في التعرف على نسبة تمكن المرض من جسمك.

كما أن مرضي السكر أيضا يطلب منهم الطبيب إجراء هذا التحليل السكر التراكمي للتعرف علي مدي انتظام مستوي السكر بالدم خلال أخر ثلاثة أشهر، ومن خلال هذا التحليل سنتعرف على أفضل نسبة للأنسولين حسب ما يحتاج الجسم.

السكر التراكمي
السكر التراكمي

وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن طبيعة هذا التحليل السكر التراكمي، وذلك وفقا لموقع "medlineplus".

أوضح التقرير أنه في حالة ارتفاع نسبة  تحليل السكر التراكمي فعليك التعرض  أنك بالفعل تحتاج إلي زيادة نسبة الأنسولين للحد من التعرض للمضاعفات الخاصة بمرض السكر، كمشاكل في القلب والكلي وما شبه ذلك، وهذا هو السبب الذي يجعل الطبيب يقوم بطلب ضرورة إجراء تحليل السكر التراكمي للمريض علي الأقل مرة واحدة في العام للاطمئنان علي نسبة السكر.

ويتم سحب عينة من الوريد عند إجراء تحليل السكر التراكمي، وهذا النوع من التحاليل لا يشترط الصيام أو الامتناع عن تناول أي نوع من الأطعمة.

وعند ظهور نتيجة التحاليل عليك التعرف علي طبيعية النتائج الطبيعية، وهي:

فإذا كانت النتيجة تتراوح ما بين  4.5 – 6 % فهذا الشخص غير مصاب بالسكر.

 إذا كانت نسبة التحليل بين 5.7 – 6.4 % فهذا علامة علي اقتراب الإصابة بهذا المرض.

وعندما تكون النسبة ما بين 6.5 – 7% فهذا يعني ضرورة العلاج لان هذا الشخص يكون مصاب بالسكر.


اطمن علي نفسك

تحليل السكر التراكمي

تعرف علي شروط اجراء تحليل السكر التراكمي

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