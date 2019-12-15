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الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:53 م
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اتطمن على نفسك.. واعرف أسباب طلب الطبيب لتحليل C-peptide

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:00 م
اتطمن على نفسك.. واعرف أسباب طلب الطبيب لتحليل C-peptide
فاطمة ياسر

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عند الذهاب للطبيب يقوم بطلب العديد من التحاليل الطبية التي تساهم في تحديد نوعية المرض الذي يعاني منه الشخص، وخلال  الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن أسباب إجراء تحليل C-peptide ، الذي يساهم بشكل كبير في معرفة نسبة الأنسولين بالدم، وهذا النوع من التحاليل يطلب من الشخص مريض السكر لتحديد كميات الأنسولين التي يحتاجها في العلاج.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع " medlineplus" الشرح المفصل عن طبيعية تحليل C-peptide، الذي يعتمد علي قياس نسبة الأنسولين في الدم، لمعرفة مدي استجابة الجسم للعلاج، ويتم سحب العينة من الوريد، ولابد أن يكون المريض صايم لمدة لا تقل عن 12 ساعة.  

شروط تحليل Cpeptide
شروط تحليل Cpeptide

 

ويعد الهدف الأساسي من طلب الطبيب لإجراء هذا التحليل هو مراقبة الأنسولين بالجسم، ومعرفة صحة البنكرياس بشكل كبير، ويساهم هذا التحليل في معرفة سبب انخفاض نسبة السكر بالدم، ومعرفة نوع السكر سواء كان النوع الأول أو الثاني.

 وتعد النتيجة الطبيعية لتحليل ـ C-peptide  بين 0.5 و 2.0 نانوجرام ، وعند التعرض للارتفاع أو الانخفاض فهذا يعني أن هذا الشخص يعاني من مشكلة ما بالجسم.

 


تحليل Cpeptide

ما هي شروط تحليل Cpeptide

لماذا يطلب تحليل تحليل Cpeptide

اطمن على نفسك

تحليل

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