أغرب صداقة.. شاهد طفل لا يتعدى العامين يلعب مع "كوبرا"

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يحبس الانفاس لعلاقه صداقة غريبة من نوعها بين طفل لا يتعدى عمره العامين وأفعى كوبرا كبير الحجم، وأثار الفيديو المتداول دهشة وإعجاب الجميع من شجاعة الطفل وفق ماتم نشره بموقع "روسيا اليوم ".
😳🤯😳👶🏻🐍 what da???? pic.twitter.com/KeNnTNcCWv— Yougle Fact (@YougleFact) December 16, 2019
وظهر فى الفيديو أن الكوبرا تتعامل بطريقة اليفه مع الطفل الذى لم يتعدى عمره العامين ولا يخشاها الطفل ولا أسرته وبدا وكأنها تلعب معه، على عكس ما يعرف عن هذه الكائنات من خطورة.
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