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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:08 م
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أغرب صداقة.. شاهد طفل لا يتعدى العامين يلعب مع "كوبرا"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:01 م
أغرب صداقة.. شاهد طفل لا يتعدى العامين يلعب مع "كوبرا" طفل يلعب مع كوبرا
هند المغربي

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يحبس الانفاس لعلاقه صداقة غريبة من نوعها بين طفل لا يتعدى عمره العامين وأفعى كوبرا كبير الحجم، وأثار الفيديو المتداول دهشة وإعجاب الجميع من شجاعة الطفل وفق ماتم نشره بموقع "روسيا اليوم ".

 

وظهر فى الفيديو أن الكوبرا تتعامل بطريقة اليفه مع الطفل الذى لم يتعدى عمره العامين ولا يخشاها الطفل ولا أسرته وبدا وكأنها تلعب معه، على عكس ما يعرف عن هذه الكائنات من خطورة.

 


طفل

كوبرا

أفعى

روسيا اليوم

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