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وزير الاتصالات يعلن من منتدى شباب العالم ربط 800 مبنى حكومى بالألياف الضوئية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:58 م
وزير الاتصالات يعلن من منتدى شباب العالم ربط 800 مبنى حكومى بالألياف الضوئية وزير الاتصالات خلال المؤتمر
شرم الشيخ هبة السيد

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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التحول الرقمي يأتي ضمن مظلة أشمل وهي بناء مصر الرقمية؛ موضحا أن منظومة التحول الرقمي تهدف إلى ترشيد موارد الدولة، وحوكمة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات للمواطنين بشكل أيسر وأكفأ وأكثر شمولا؛ مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الربط بين كافة الجهات الحكومية على مستوى البنية التحتية والتطبيقات من أجل تمكينها من التواصل وتبادل البيانات والمستندات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات من جهة واحدة.
 
جاء ذلك خلال جلسة "التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الذي يعقد بنسخته الثالثة في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر؛ حضر فعاليات الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري.
 
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن بناء مصر الرقمية ليست مسئولية وزارة بعينها ولكنها مسئولية مجتمع بأكمله من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وقطاع أكاديمي وكل جوانب وأركان الدولة؛ مشيرا إلى ان التحول الرقمي يرتكز على توافر بنية معلوماتية وشبكة ألياف ضوئية فعالة وكفء؛ موضحا انه  تم ربط 800 مبنى حكومي بشبكة الألياف ضوئية في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي، وفي المرحلة الثانية سيتم ربط 1200 مبني حكومي في 5 محافظات، على أن يتم ربط 33 ألف مبنى حكومي في 27 محافظة بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى5.5 مليار جنيه.
 
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن عمليات التحول الرقمي ستسهم في توفير حجم ضخم من البيانات تمكن الحكومة من خلق هوية رقمية لكل مواطن ومن خلالها تستطيع الحكومة التعرف على احتياجات المواطن وظروفه الاقتصادية ومن ثم توجيه الدعم لمستحقيه؛ مؤكدا على أن هناك فرص هائلة للقطاع الخاص للمشاركة في منظومة التحول الرقمي ومشروعات بناء مصر الرقمية.
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وزيرا الاتصالات والتخطيط خلال المؤتمر 
 
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في بناء القدرات البشرية والتدريب في إطار مشروع نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة حيث تتولى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تدريب موظفي الدولة ؛ بينما تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التدريب التقني لوحدات التحول الرقمي  في الحكومة؛ مشيرا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة ستخلق العديد من التحديات في فرص العمل مما يستلزم الاستعداد اللازم لها من خلال توفير المهارات الرقمية القادرة على مواكبة متطلباتها.
 
شارك في الجلسة المهندس  أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، و سادفي ساران محللة السياسات في قسم التقنيات الناشئة، الاتحاد الدولي للاتصالات، من الهند، والدكتور صلاح حسن أستاذ الاستراتيجية في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، و توبياس بورخاردت رئيس قسم التحول شيفت سكول، رائد أعمال، خبير رقمي من ألمانيا، والدكتورة فاطمة الموسوي مديرة مشروع كفو الشبابي، الكويت.
 
 
 

التحول الرقمى

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كابلات الألياف الضوئية

اليوم السابع بلس

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