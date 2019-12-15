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مصرع شاب صدمه قطار طنطا المنصورة بالغربية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:56 م
مصرع شاب صدمه قطار طنطا المنصورة بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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لقي شاب فى العقد الثاني من العمر مصرعه أسفل عجلات قطار طنطا المنصورة أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام قرية الرجدية مركز طنطا بـ محافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي العام.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من المقدم ايمن مكاوي نائب مأمور مركز طنطا، بورود اشارة لشرطة النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات القطار أمام قرية الرجدية، وتبين ان الجثة لشاب يدعى"هانى.ا" 20سنة، مقيم بمدينة طنطا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وإخطار النيابة العامة.

 

 

 

 

 

 

 


 

 


مدير امن الغربيه

مستشفى المنشاوى العام

طنطا

قطار يدهس شاب

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