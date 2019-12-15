مصرع شاب صدمه قطار طنطا المنصورة بالغربية

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من المقدم ايمن مكاوي نائب مأمور مركز طنطا، بورود اشارة لشرطة النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات القطار أمام قرية الرجدية، وتبين ان الجثة لشاب يدعى"هانى.ا" 20سنة، مقيم بمدينة طنطا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وإخطار النيابة العامة.