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محافظ الغربية يتفقد شوارع المحلة ويمهل رؤساء الأحياء 5 أيام لرفع الإشغالات

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:11 م
محافظ الغربية يتفقد شوارع المحلة ويمهل رؤساء الأحياء 5 أيام لرفع الإشغالات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية شوارع مدينة المحلة، عقب عودته من جوله بمدينة سمنود، وتوجه إلى مجلس مدينة المحلة، ثم تفقد شارع وابور النور وابدى استيائه من تراكم القمامة، وعدم اكتمال الرصف حتى دوران سكة زفتى فى الجانبين.

كما تفقد المحافظ شارع نعمان الأعصر وسعد زغلول وأول شارع الجلاء بمنطقة محب، وابدى المحافظ استيائه من انتشار الباعة الجائلين وتراكم القمامة، ثم عاد لمجلس مدينة المحلة، وعقد اجتماعا مع رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، وعنفهم لسوء حالة النظافة وانتشار الإشغالات ومنحهم المحافظ مهلة حتى يوم الخميس القادم لسرعة رفع تلال القمامة ورفع الباعة الجائلين واكتمال البنية التحتية بعد انتشار الشكاوى من انتشار القمامة بالمحلة.

كما توجه المحافظ لمصنع تدوير القمامة، وطالب بسرعة نقلها للمدفن الصحي بالسادات والتخلص منها،كما شدد على سرعة الانتهاء من البنية التحتية، وسرعة التحول الرقمي، وابدى المحافظ غضبه بسوء شوارع مدينة المحلة وطلب من اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة بمتابعة الأعمال ومتابعة رفع القمامة والاشغالات من شوارع المدينة، قبل اتخاذ أي إجراء ضد رئيس المدينة ورؤساء الأحياء.

 

يتفقد شوارع المحلة (4)
يتفقد شوارع المحلة (4)

 

يتفقد شوارع المحلة (5)
يتفقد شوارع المحلة (5)

 

يتفقد شوارع المحلة (1)
يتفقد شوارع المحلة (1)

 

يتفقد شوارع المحلة (2)
يتفقد شوارع المحلة (2)

 

يتفقد شوارع المحلة (3)
يتفقد شوارع المحلة (3)

 

يتفقد شوارع المحلة (6)
يتفقد شوارع المحلة (6)

 

يتفقد شوارع المحلة (7)
يتفقد شوارع المحلة (7)

 


محافظ الغربيه

رئيس مدينه المحله

المحله

شوارع مدينه المحله

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