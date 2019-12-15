محافظ القاهرة: تطهير وفتح بالوعات الأمطار والصرف الصحى تحسبا لسوء الطقس

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة ميدانية بأحياء القاهرة المختلفة للتأكد من استعدادات الأحياء وشركة الصرف الصحى بالقاهرة وهيئة النظافة ونشر المعدات والعمال على كافة محاور القاهرة وأماكن تجمعات مياه الأمطار المعلومة لدى المحافظة استعداداً لإستقبال الأمطار اليوم طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

وأكد المحافظ خلال الجولة على استعداد المحافظة بكافة الوسائل المتاحة وتطهير وفتح بالوعات الأمطار والصرف الصحى وانتشار العمال والفنيين للتعامل الفورى مع أى تجمعات مياه أولاً بأول .

وتشهد محافظات الجمهورية إضراب فى الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، مع انخفاض فى درجات الحرارة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية.