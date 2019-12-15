سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: تطهير وفتح بالوعات الأمطار والصرف الصحى تحسبا لسوء الطقس

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:31 م
محافظ القاهرة: تطهير وفتح بالوعات الأمطار والصرف الصحى تحسبا لسوء الطقس محافظ القاهرة يتفقد الشوارع للتأكد الاستعداد للأمطار
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة ميدانية بأحياء القاهرة المختلفة للتأكد من استعدادات الأحياء وشركة الصرف الصحى بالقاهرة وهيئة النظافة ونشر المعدات والعمال على كافة محاور القاهرة وأماكن تجمعات مياه الأمطار المعلومة لدى المحافظة استعداداً لإستقبال الأمطار اليوم طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

وأكد المحافظ خلال الجولة على استعداد المحافظة بكافة الوسائل المتاحة وتطهير وفتح بالوعات الأمطار والصرف الصحى وانتشار العمال والفنيين للتعامل الفورى مع أى تجمعات مياه أولاً بأول .

وتشهد محافظات الجمهورية إضراب فى الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، مع انخفاض فى درجات الحرارة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية.

 


الطقس

الأمطار

طقس اليوم

القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة