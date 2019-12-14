عزل أعمدة الكهرباء بأحياء القاهرة وغلق باكيات مخالفة بسوق باب الشعرية

كتب سيد الخلفاوى

نفذت عدة أحياء ب محافظة القاهرة ، حملات لعزل وتغطية أسلاك أعمدة الإنارة، بالتزامن مع تقلب الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، حيث بدأ حى شبرا فى أعمال إحلال وتجديد شبكة الإنارة بالعديد من شوارع الحى وذلك بتجديد الكابلات وزراعة الأعمدة وذلك ضمن خطة أحياء المنطقة الشمالية لرفع كفاءة شبكات الإنارة بكافة الأحياء.

وفى اطار المتابعة المستمرة لإزالة اى تعديات او مخالفات راجع اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حى باب الشعرية تراخيص الباكيات بسوق علوة فارس للتأكد من عدم وجود اى مخالفات، وأسفر الفحص عن غلق باكيات ارقام 1 - 2 - 7 - 29 - 39 بعلوة فارس .

وقاد العميد ماجد السيد أحمد رئيس حى الموسكى، حملة مكبرة بالاشتراك مع المتابعة الميدانية والاشغالات والاسواق وشرطة المرافق وقسم الشرطة وفرع الهيئة وشملت الحملة شوارع العشماوى والبيدق وأمام هيئة البريد وميدان العتبة وشارع البوستة ومنطقة التطوير وأسفرت عن رفع استاندات وأكشاك غير مرخصة وكذلك تم رفع جميع الاشغالات المتواجدة بالشارع.