محافظ أسيوط يستقبل وفدًا من إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأبنوب برئاسة الأنبا لوكاس

أسيوط - هيثم البدري

أستقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ووفد من قساوسة إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأبنوب وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد كمحافظ للإقليم.

وعبر المحافظ عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفتة الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم مؤكدًا على أن روح الإخاء والتعاون والمساواه هى التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى أسيوط دون تفرقة لأن جميع المصريين شركاء فى البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومى منوهًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود وتكاتف كافة مؤسات الدولة والمجتمع المدنى من أجل النهوض بالمحافظة.

من جانبه قدم نيافة الأنبا لوكاس خالص التهانى لمحافظ أسيوط متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح فى تحمل المسئولية لقيادة العمل التنفيذى بالمحافظة فى الفترة الحالية مشيرًا إلى أن أسيوط تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جليًا فى الأعياد الدينية والوطنية كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء فى وطن واحد ويجمعنا مصير ومستقبل واحد.