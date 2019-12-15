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فيديو معلوماتى.. كاميرات مراقبة برؤية ليلية لخطوط المترو بالكامل

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. كاميرات مراقبة برؤية ليلية لخطوط المترو بالكامل كاميرات مراقبة
كتب رضا حبيشى

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بدأت شركة المترو فى تنفيذ مشروع لتركيب كاميرات مراقبة بطول مسارات خطوط المترو السطحية، لإحكام السيطرة الأمنية، بحيث تغطى كاميرات المراقبة مسارات خطوط المترو بالكامل وألا يكون الأمر قاصرا على تغطية محطات مترو الأنفاق "تحت سطح الأرض"، ونرصد فيما يلى كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع والمواصفات المميزة التى تتمتع بها هذه الكاميرات.

- الهدف من المشروع إحكام السيطرة الأمنية على خطوط المترو ضد التخريب.

- تنفيذ المشروع سيمتد بطول مسارات خطوط المترو السطحية.

- الكاميرات الجديدة رقمية وتتمتع بخاصية الرؤية الليلية.

- الكاميرات يمكنها العمل فى ظل الشبورة وسقوط الأمطار.

- الكاميرات الجديدة ضد الكسر.

- الكاميرات تسجل الأحداث حتى 30 يوما على ذاكراتها الداخلية.

- تم البدء بتركيب هذه الكاميرات بين محطتى الملك الصالح والسيدة زينب كمرحلة أولى.

- سيتم تعميم مشروع تركيب الكاميرات فى المسافات البينية بين كل محطات المترو.

- سيتم إنشاء غرف مراقبة مركزية لمتابعة ما ترصده الكاميرات على مدار اليوم.


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خطوط المترو

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المترو يبدأ تنفيذ مشروع تركيب كاميرات مراقبة بطول مسارات الخطوط السطحية.. الكاميرات الجديدة تتمتع بخاصية الرؤية الليلية وتعمل بأوقات الشبورة وغير قابلة للكسر.. تطبيقها بين محطتى الملك الصالح والسيدة زينب كتجربة

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