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الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:19 م
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صور.. العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من نهر التايمز

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:17 م
صور.. العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من نهر التايمز العثور علي قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية
كتبت مريم بدر الدين

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عثر مجموعة من عمال فريق البناء تحت نهر التايمز جنوب إنجلترا فى بريطانيا، على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية.
 
وتم العثور على القنبلة بالقرب من المستشفى الملكى ودار رعاية لقدامى المحاربين فى الجيش، وفقا صحيفة "مترو" البريطانية.
 
العثور على قنبلة
العثور على قنبلة
 
 
وحاصرت الشرطة البريطانية الشارع بين جسر تشيلسي وطريق المستشفى الملكى، إلى حين وصول خدمات الطوارئ لمكان الحادث، مؤكدة أنه لا حاجة إلى عمليات إجلاء، حيث نجحت خدمات الطوارئ فى إزاحة خطر القنبلة وتفكيكها ورفعها من الموقع.
 
القنبلة
القنبلة
 
وقد تم العثور مؤخرا أيضا فى نفس المنطقة، على جمجمة بشرية وهيكل عظمى مدفونة على جانب نهر التايمز البريطانى، يعودان لشخص تم إلقاؤه من سفينة تحمل سجناء فى القرن الـ 18.

قنبلة

الحرب العالمية الثانية

نهر التايمز

بريطانيا

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