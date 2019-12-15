سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إجلاء 54 ألفا من مدينة إيطالية لنزع فتيل قنبلة من الحرب العالمية الثانية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:34 م
إجلاء 54 ألفا من مدينة إيطالية لنزع فتيل قنبلة من الحرب العالمية الثانية قنبلة - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السلطات الإيطالية إنها أجلت نحو 54 ألف شخص عن مدينة برينديزى بجنوب البلاد اليوم الأحد، لحين انتهاء الخبراء من نزع فتيل قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية.

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن هذه أكبر عملية إجلاء في وقت السلم في إيطاليا إذ اضطر أكثر من 60 في المئة من سكان المدينة إلى إخلاء منطقة في دائرة نصف قطرها 1617 مترا حول المكان الذي عُثر فيه على القنبلة.

وذكرت السلطات أن القنبلة البريطانية التي يُعتقد أنها أُسقطت على المدينة عام 1941 طولها متر وتحتوي على 40 كيلوجراما من الديناميت. وعُثر على القنبلة بمحض الصدفة الشهر الماضي أثناء أعمال ترميم في دار للعرض السينمائي.

وأغلقت السلطات مطار المدينة ومحطة القطارات فيها ومستشفيين وسجنا وجرى إخلاؤها في إطار العملية التي تتوقع السلطات استكمالها مع حلول الظهيرة.

 


الحرب العالمية الثانية

ايطاليا

قنبلة

مدينة برينديزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة