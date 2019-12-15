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وافتتاح معرض "زهور الخريف" بالقناطر الخيرية يضم أزهار نادرة

صور.. الزراعة تنظم أول ورشة عمل حول "الزراعات التعاقدية" بالقليوبية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:44 م
صور.. الزراعة تنظم أول ورشة عمل حول "الزراعات التعاقدية" بالقليوبية ورشة العمل
القليوبية إبراهيم سالم

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نظمت مديرية الزراعة بالقليوبية بقيادة المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، ورشة عمل حول الزراعات التعاقدية تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور الدكتورة هدى رجب رئيس مجلس الزراعات التعاقدية وعدد من قيادات الوزارة بمشاركة ممثلين عن التموين والمزارعين واتحاد المصدرين والبنوك والغرفة التجارية.

وأكد حسن زايد وكيل وزارة الزراعه بالقليوبية، أن الورشة جاءت تنفيذا لقرار الرئيس رقم 14 لسنة 2015، لإنشاء مركز للزراعات التعاقدية يتبع وزارة الزراعة، موضحا أنه تم اختيار محافظة القليوبية لتكون أولى المحافظات لعمل هذه الورش لمدة يوم واحد، مشيرا إلى أن الزراعات التعاقدية هى عقد إنتاج بين الطرفين يكون المزارع الطرف الأول فيها والطرف الثانى يتمثل فى مؤسسات الدولة كالزراعة والتموين لضمان تسويق منتجات الفلاح وضمان هامش ربح جيد ومرضى له.

وتابع زايد ان الوزارة تستهدف نشر فكرة الزراعات التعاقدية، مشيرا إلي أن تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية يساعد الدولة المصرية على إقامة دولة زراعية بشكل غير مباشر حفاظًا على الإنتاجية المستمرة والاتفاقيات التى تتم فيها هذه التعاقدات تكون ذات قيمة مضافة عالية حيث إن المنتج النهائي يكون مختلفًا عن المواد الخام.

من ناحية أخرى، أفتتح المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري والموارد المائية، معرض زهور الخريف بمشاتل الوزارة بالقناطر الخيرية، حيث يعد المعرض الوحيد بالجمهورية المستمر حتي الآن بإقامة معرض زهور الخريف، وذلك لندرة الازهار بهذا التوقيت.
 
 
وقال السعدي، إن إقامة هذا المعرض يأتي في إطار سياسة الوزارة لتوزيع بذور  السبعينات من أصل ياباني بعد توزيع وزارة الزراعة لبذرة الأروله (الكنتزيم)  التي  يمدد من جنسها 24 نوع زهرة بألوان مختلفة ، حيث يقام المشتل علي مساحة 15 فدان.
 
 
يذكر أن المعرض زهور الخريف اشترك في إقامته مركز بحوث الزراعية ومركز بحوث النحل ومركز تكنولوجيا التغذية، ومركز النباتات الطبية والعطرية بالاشتراك مع مشاتل الخاصة ويمدد المعرض حتي 30 ديسمبر، 
ورافق رئيس مصلحة الري أثناء الإفتتاح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري، والمهندس أيمن إبراهيم رئيس قطاع الاتصالات بالوزارة، والمهندس علاء عبد السلام وكيل وزارة الري بالقليوبية، والمهندس محمد الصادق مدير إدارة الري بالقناطر، والمهندس هشام فرغلي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف القناطر. 
 
اخبار القليوبية ، ري القليوبية ، حدائق القناطر الخيرية ، مشتل أزهار الخريف
 
 

 

ورشة عمل حول الزراعات التعاقدية (2)
ورشة عمل حول الزراعات التعاقدية 

 

ورشة عمل حول الزراعات التعاقدية (3)
ورشة عمل حول الزراعات التعاقدية 

 

ورشة عمل حول الزراعات التعاقدية (7)
ورشة عمل حول الزراعات التعاقدية 

 


أخبار القليوبية

زراعة القليوبية

الزراعات التعاقدية

مزارعي القليوبية

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