صور.. الزراعة تنظم أول ورشة عمل حول "الزراعات التعاقدية" بالقليوبية

نظمت مديرية الزراعة بالقليوبية بقيادة المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، ورشة عمل حول الزراعات التعاقدية تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور الدكتورة هدى رجب رئيس مجلس الزراعات التعاقدية وعدد من قيادات الوزارة بمشاركة ممثلين عن التموين والمزارعين واتحاد المصدرين والبنوك والغرفة التجارية.
وأكد حسن زايد وكيل وزارة الزراعه بالقليوبية، أن الورشة جاءت تنفيذا لقرار الرئيس رقم 14 لسنة 2015، لإنشاء مركز للزراعات التعاقدية يتبع وزارة الزراعة، موضحا أنه تم اختيار محافظة القليوبية لتكون أولى المحافظات لعمل هذه الورش لمدة يوم واحد، مشيرا إلى أن الزراعات التعاقدية هى عقد إنتاج بين الطرفين يكون المزارع الطرف الأول فيها والطرف الثانى يتمثل فى مؤسسات الدولة كالزراعة والتموين لضمان تسويق منتجات الفلاح وضمان هامش ربح جيد ومرضى له.
وتابع زايد ان الوزارة تستهدف نشر فكرة الزراعات التعاقدية، مشيرا إلي أن تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية يساعد الدولة المصرية على إقامة دولة زراعية بشكل غير مباشر حفاظًا على الإنتاجية المستمرة والاتفاقيات التى تتم فيها هذه التعاقدات تكون ذات قيمة مضافة عالية حيث إن المنتج النهائي يكون مختلفًا عن المواد الخام.
ورشة عمل حول الزراعات التعاقدية
ورشة عمل حول الزراعات التعاقدية
ورشة عمل حول الزراعات التعاقدية
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