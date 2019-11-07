زراعة القليوبية: تخطينا المستهدف من المساحة المزروعة بالفراولة بإجمالى 3110أفدنة

أعلن المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المحافظة تخطت المستهدف زراعته بمحصول الفراولة حتى الآن، جيث كان من المقرر أن يتم زراعة 3000 فدان هذا العام من نوع "الفريش"، والذي يتم تصديره للخارج، ليصل حتى الآن 3110 أفدنة، موضحا أنه لازال حتى الآن موسم الزراعة مفتوح للزراعة، مشيرا إلى أنه يصل إجمالى المزارعين للفراولة بالقليوبية حوالى 300 مزارع، تتركز فى قرى مراكز طوخ وشبين القناطر، والهدف من هذا التدريب هو رفع كمية المنتج الخاص بالفراولة المصدر للخارج، والحفاظ على حق الفلاح.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية لـ" اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تدريب 250 من صغار مزارعي الفراولة فى منظومة التكويد والتصدير بمحافظة القليوبية من المزرعة إلى التصدير بالتعاون مع مؤسسة "بشاير" اقتصاد المعرفة ولجنة المبيدات بالوزارة وذلك لتعريف مزارع الفراولة الخطوات اللازمة لتكويد المزارع من بداية الزراعة إلي التصدير، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء خلال الأسبوع الماضي من تدريب 45 مزارعا، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التدريب خلال أسبوعين.

وأشار، إلى أنه تم تقسيم صغار المزارعين إلى 18 مجموعة تدريبية، يتم تدريب المجموعة الواحدة على مدار 9 أيام بحضور مجموعة كبيرة من الباحثين في زراعات الفراولة، وتدريبهم على تكويد منتج الفراولة تمهيدا لزيادة عمليات التصدير للخارج، موضحا أن البرنامج يشمل جانب عملى وتفاعلى متميز يتناول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات والحد من متبقيات المبيدات فضلا عن الممارسات الزراعية الجيدة قبل وبعد الحصاد والتعريف بمنظومة التكويد والحصول على شهادات الجلوبال جاب.