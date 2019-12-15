جامعة سوهاج تنفذ خطة الإخلاء التدريبية فى حالات الطوارئ بمبنى الإدارة المركزية.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أجرت جامعة سوهاج ظهر اليوم، خطة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة المركزية بادعاء حدوث حريق، وذلك لتدريب جميع المتواجدين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومعاونيهم على الآلية الصحيحة للتعامل فى حالة حدوث طارئ والتطبيق بطريقة عملية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الحماية المدنية والإسعاف ووحدة إطفاء الجامعة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، مؤكداً على الدور الهام الذى يقع على عاتق إدارة الجامعة من أجل توفير الحماية الشاملة للأفراد والمنشآت داخل الحرم الجامعى، الأمر الذى يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة أو التقليل من أخطارها، مشيراً إلى أن التجربة هدفت إلى نشر الوعى بين كافة منتسبى الجامعة ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أى حوادث طارئة ومحتملة، بالإضافة إلى تدريبهم على الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.

وأوضح كل من الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن الجامعة بأكملها تعمل على قدم وساق استعدادا لزيارة الشركة المانحة لشهادة الأيزو العالمية عن جودة العمل الإدارى، والتى تعد تتويجاََ لمجهود جميع العاملين بالجامعة خلال فترة طويلة من العمل، لافتين إلى أن الأيزو خطوة مهمة للوصول إلى جامعة معتمده قادرة على تخريج كوادر بشرية متميزة فى ظل منظومة جودة التعليم والبحث العلمى التطبيقى الموجة إلى خدمة المجتمع.

وقال اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعى، أنه تم إخلاء المبنى كاملاً فى وقت قياسى فور إطلاق جرس إنذار الحريق، والتوجه إلى نقاط التجمع الآمنة التى حددت مسبقاً، وذلك على دفعتين الأولى أمام مبنى الإدارة المركزية، والأخرى خلف المبنى، موضحاً أنه تم توفير سيارة إسعاف مجهزة وأخرى للإطفاء، إلى جانب قطع التيار الكهربائى وإغلاق جميع النوافذ والأبواب باستثناء المخارج المخصصة للإخلاء.

ومن جانبه أشار الدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان جودة الهيكل الإدارى، إلى أن تجربة الإخلاء جاءت ضمن استعدادات الجامعة للزيارة الثانية للشركة المانحة لشهادة "ISO 9001-2015 "، من أجل تجديد اعتماد شهادة الأيزو والحاصل عليها النظام الإدارى بالإدارة المركزية.

جدير بالذكر أن مسئول الحماية المدنية قام بتوجيه عدد من النصائح لجميع المتواجدين، بضرورة إتباع التعليمات والإجراءات السليمة للحد من المخاطر والكوارث المنزلية، بالإضافة إلى شرح كيفية مواجهة بعض المواقف الصعبة والتصرف السليم وقت حدوث جراء تسرب الغاز أو حدوث ماس كهربائى أو اشتعال الحرائق.