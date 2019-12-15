ثبات أسعار السلع بعد انخفاضها وتراجع جديد لأسعار الفاكهة والخضراوات بمطروح

مطروح- حسن مشالي

ثبتت الأسعار بأسواق محافظة مطروح، بعد أن شهدت خلال الفترة الأخير، انخفاضاً فى أسعار السلع الغذائية، مثل اللحوم والأسماك والبقوليات، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة بأنواعها، انخفاضات جديدة بشكل يومى، وهو ما شجع على زيادة إقبال المواطنين على الشراء، بعد فترة الغلاء خلال الفترات الماضية.

وقال مهدى محمود صاحب محل لبيع الخضر والفاكهة، إن أسعار الفاكهة تراجعت خلال الأيام الحالية بشكل ملحوظ، وهناك إقبال أكثر على الشراء من المواطنين، والأسعار تتفاوت من مكان لأخر وحسب جودة وأنواع كل فاكهة.

وأوضح أن أسعار الطماطم تتراوح بين 4 و5 جنيهات للكيلو والبطاطس بين 6 و8 جنيهات والبصل 5 جنيهات والليمون والفلفل والخيار بين 8 و12 جنيهات والموز 7 و10 جنيهات للكيلو والتفاح 25 جنيها، وتراوحت أسعار المانجو بين 20 و25 جنيهاً، والبرتقال والجوافة بين 5 و6 جنيهات والفراولة بين 12 و15 جنيها.

وأوضح تاجر الفاكهة، بأن الأسعار فى مطروح تزيد قليلا عن الأسعار بالمحافظات الأخرى بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع، لبعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، ولعدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بالمحافظة، مع اعتمادها على جلب الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.

على جانب آخر، اقامت بعض الأحزاب شوادر لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم وبعض السلع الغذائية، بأسعار مخفضة، إلى جانب شوادر بيع السلع بأسعار مخفضة التى تنظمها مديرية أمن مطروح ضمن مبادرة وزارة الداخلية " كلنا واحد"، بالإضافة إلى المعرض اللوجستى لبيع الخضر والفاكهة الذى تشرف عليه محافظة مطروح ومديرية التموين.



استمرار استقرار أسعار السلع بأسواق بعد انخفاضهابأسواق مطروح (1)



استمرار استقرار أسعار السلع بأسواق بعد انخفاضهابأسواق مطروح (3)



استمرار استقرار أسعار السلع بأسواق بعد انخفاضهابأسواق مطروح (4)



استمرار استقرار أسعار السلع بأسواق بعد انخفاضهابأسواق مطروح (5)