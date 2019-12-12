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صور.. استقرار أسعار السلع بأسواق الخضراوات والفاكهة بمطروح

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:00 م
صور.. استقرار أسعار السلع بأسواق الخضراوات والفاكهة بمطروح استمرار استقرار أسعار السلع بالأسواق
مطروح- حسن مشالي

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تواصل أسعار السلع استقرارها بأسواق محافظة مطروح، بعد أن شهدت انخفاضاً فى أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأنواعها.

وقال المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع، والمعرض اللوجستي لبيع الخضر والفاكهة، التي تشرف عليهم مديرية التموين، مستمرة في طرح وبيع السلع بأسعار مخفضة بنسب 30 %  عن أسعار الأسواق والمحلات الخاصة، للمساهمة فى استقرار الأسعار ومنع المغالاة مع توفير فائض فى السلع المطروحة للمواطنين.   

على جانب آخر، تنظم بعض الأحزاب شوادر لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم وبعض السلع الغذائية، بأسعار مخفضة، إلى جانب شوادر بيع السلع بأسعار مخفضة التي تنظمها مديرية أمن مطروح ضمن مبادرة وزارة الداخلية " كلنا واحد"، بالإضافة إلى المعرض اللوجستي لبيع الخضر والفاكهة الذى تشرف عليه محافظة مطروح ومديرية التموين.  

وشهدت أسواق الخضروات والفاكهة، بمحافظة مطروح، خلال الفترة الأخيرة، تراجعاً ملحوظاً فى الأسعار، وسجلت أسعار الطماطم 4 جنيهات للكيلو والبطاطس من 6 إلى 8 جنيهات والبصل 5 جنيهات والليمون والفلفل والخيار بين 8 و12 جنيهات والموز 8 جنيهات للكيلو والتفاح 25 جنيها حسب النوع، وتراوحت أسعار المانجو بين 20 و 25 جنيهاً، والبرتقال والجوافة بين 5 و 6 جنيهات والفراولة بين 12 و 15 جنيهاً.

وقال مهدي محمود أحد تجار الخضر والفاكهة، إن أسعار الفاكهة تراجعت عن الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ، وهناك إقبال على الشراء من المواطنين، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت من مكان لأخر وحسب جودة وأنواع كل فاكهة.

وأشار تاجر الخضراوات والفاكهة، إلى أن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضر والفاكهة، ساهم فى إنعاش حركة البيع والشراء، مع إقبال المواطنين على الشراء أكثر من الفترات السابقة.

 

 استمرار استقرار أسعار السلع بأسواق بعد انخفاضهابأسواق مطروح   (1)

استمرار استقرار أسعار السلع بأسواق بعد انخفاضهابأسواق مطروح   
استمرار استقرار أسعار السلع بأسواق بعد انخفاضهابأسواق مطروح   (2)
استمرار استقرار أسعار السلع بأسواق بعد انخفاضهابأسواق مطروح   
استمرار استقرار أسعار السلع بأسواق بعد انخفاضهابأسواق مطروح   (3)
استمرار استقرار أسعار السلع بأسواق بعد انخفاضهابأسواق مطروح   
استمرار استقرار أسعار السلع بأسواق بعد انخفاضهابأسواق مطروح   (4)
استمرار استقرار أسعار السلع بأسواق بعد انخفاضهابأسواق مطروح   
استمرار استقرار أسعار السلع بأسواق بعد انخفاضهابأسواق مطروح   (5)
استمرار استقرار أسعار السلع بأسواق بعد انخفاضهابأسواق مطروح  

 


محافظة مطروح

انخفاض اسعار الفاكهة

اتخفاض الاسعار

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