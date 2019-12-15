تكليف السفيرة سامية بيبرس بمهام إدارة متابعة الأزمات بالجامعة العربية

كتب مصطفى عنبر

كلفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، السفيرة سامية بيبرس ، بمهام إدارة متابعة الأزمات بالجامعة، من حيث متابعة الأزمات في دول الوطن العربي وتزويد صانعي القرار السياسي في الأمانة العامة ، ومندوبيات الدول الأعضاء بالمعلومات والتقارير والنشرات ذات الصلة بتلك الأزمات .

إلى جانب كيفية التعاطي ووضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع الأزمات بما في ذلك آليات الإنذار المبكر ، إلى جانب التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجالي حفظ وبناء السلام .

وأعربت السفيرة بيبرس في تصريح لها اليوم، عن سعادتها بهذا المنصب وأملها في أن يسهم في تعزيز دور الجامعة العربية في عمليات حفظ السلام الأممية .