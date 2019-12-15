سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تكليف السفيرة سامية بيبرس بمهام إدارة متابعة الأزمات بالجامعة العربية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:29 م
تكليف السفيرة سامية بيبرس بمهام إدارة متابعة الأزمات بالجامعة العربية السفيرة سامية بيبرس
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، السفيرة سامية بيبرس ، بمهام إدارة متابعة الأزمات بالجامعة، من حيث متابعة الأزمات في دول الوطن العربي وتزويد صانعي القرار السياسي في الأمانة العامة ، ومندوبيات الدول الأعضاء بالمعلومات والتقارير والنشرات ذات الصلة بتلك الأزمات .

إلى جانب كيفية التعاطي ووضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع الأزمات بما في ذلك آليات الإنذار المبكر ، إلى جانب التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجالي حفظ وبناء السلام .

وأعربت السفيرة بيبرس في تصريح لها اليوم، عن سعادتها بهذا المنصب وأملها في أن يسهم في تعزيز دور الجامعة العربية في عمليات حفظ السلام الأممية .

 

 


الجامعة العربية

سامية بيبرس

ادارة الازمات

الوطن العربى

حفظ السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة