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السجن 6 سنوات لمزارع لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:59 م
السجن 6 سنوات لمزارع لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "محمدين.ف.م" 36 سنة مزارع بالسجن 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب وروميل شحاته بأمانة سر خالد سلامة.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب والمتعاطين من الشباب وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 89 قطعة من مخدر الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


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