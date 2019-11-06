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جنايات سوهاج تحيل أوراق عامل للمفتى قتل زوج عمته بسبب رفض إعطائه النقود

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:54 م
جنايات سوهاج تحيل أوراق عامل للمفتى قتل زوج عمته بسبب رفض إعطائه النقود محكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، إحالة أوراق المتهم "حسام.ع.ك" 34 سنة عامل إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 6 يناير القادم للنطق بالحكم، بعد اتهامه بقتل زوج عمته المجنى عليه "عبد الحميد .أ" بسبب رفضه إعطاء نقود له فقام بضربه باله حادة بدائرة مركز المنشاة .

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه فى مسكنه، وبالانتقال وجدت جثة المجنى عليه جثة مسجاة على ظهرها وبها آثار ضرب فى الرأس غارقة فى دمائها، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث طلب من المجنى عليه إعطائه نقود إلا أنه رفض فثار المتهم وقام بضربه باله حادة حتى لقى مصرعه فى الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .

 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

جريمة قتل

احالة للمفتى

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