الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى: الإنترنت خطر على العالم ويجب إحكام الرقابة عليه

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، إن مصر لها دور مهم فى مؤسسة منظمة التعاون الإسلامى، والإرهاب هو أحد الظواهر التى بيلنا بها فى هذا العصر، ويعد سرطان العصر، وهناك كثر من الأمور مرتبطة بالاقتصاد والسياسة والأمن ومرتبطة بكل شىء، لا يمكن أن نعزوها لسبب واحد ألا وهو الإرهاب.

وتابع خلال كلمته فى جلسة منتدى الشباب بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الأمر الثانى موقف منظمة التعاون الإسلامى، تجاه الإرهاب، ولنا موقف واضح ضد الإرهاب والتطرف ولا مبرر له من أى حال من الأحول، وهناك حرية فى الصحافة والبرلمان والقوانين الوطنية يمكن استثمارها لتحقيق بعض المطالب، مضيفا أنه إذا كان لهم مطالب محددة هناك وسائل سلمية بدلا من حمل السلاح وقتل الناس الأبرياء.

وأضاف أن ما حدث فى نيوزيلاندا عندما أقدم شاب على قتل 50 مصليا، يؤكد أن الإرهاب لا دين له ولا عرق ولا جنسية.

وأشار إلى وجود أمر رابع وهو خطر الإنترنت فرغم الفوائد وسهولة تداول المعلومات عن طريقه فإنه خطر جسيم على المجتمعات الإسلامية والعالم كله ولابد من إحكام الرقابة على الفضاء الإلكترونى، وعدم نترك الحبل على الغارب.