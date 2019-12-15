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اعترافات "دبوس" تاجر المخدرات: "كنت براعى ظروف الغلابة وبمص دم الأغنية"

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:00 ص
اعترافات "دبوس" تاجر المخدرات: "كنت براعى ظروف الغلابة وبمص دم الأغنية" مخدر الحشيش_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"مسبتش حاجة معملتهاش فى الإجرام، مفيش كيف إلا وتاجرت فيه، اشتغلت صنيعى بوفيه فى القهاوى الصغيرة لحد ما وصلت للكافيهات الكبيرة، بعت برشام وبودرة وحشيش وبانجو  ، واتمسكت بسجارة حشيش عبيطة وأنا ببعها لسايس عربيات غلبان بعطف عليه عشان ظروفه صعبة مش باخد منه فلوس كتير، كنت براعى ظروف الناس التعبانة مش بقرص عليهم، لكن ولاد الزوات الأغنية كنت بمص دمهم على قد ما أقدر عشان مش فارقة معاهم "، ".. بهذه الكلمات اعترف "أحمد.ق" 28 سنة وشهرته "دبوس"، فى التحقيقات التى باشرتها معه نيابة حدائق القبة، عقب القبض عليه أثناء قيامه بترويج المواد ولأقراص المخدرة على عملائه خلال ترددهم على أحد المقاهى فى المنطقة.

وكشف المتهم أنه قرر ترويج المواد والأقراص المخدرة، لتوفير متطلباته المعيشية والانفاق على نفسه من خلالها، مضيفا أنه اتخذ من المنطقة التى يعمل بها مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة على عملائه.

وواجهت النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث التى كشفت عن اتخاذه منطقة حدائق القبة مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، فاعترف بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "أحمد.ق" 28 سنة وشهرته دبوس، عاطل، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الحشيش، وكمية من الأقراص المخدرة.

وكشفت معلومات رجال المباحث عن سابقة اتهامه فى قضايا حيازة وترويج مخدرات فتحرر له المحضر اللازم، وباشرت معه النيابة العامة التحقيق.


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