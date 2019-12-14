اعترافات تاجر مخدرات بالزاوية الحمراء: أعمل فى بوفيه شركة صباحا وبياع برشام ليلا

كتب عبد الله محمود

"باشتغل الصبح فى بوفيه شركة أدوية وبالليل بشتغل فى كافيه، باخد البرشام من واحد زميلى فى الشركة وابيعه بالليل فى الشغل التانى للمدمنين وبنقسم المكسب بينى وبين زميلى، قبض الشركة على قبض الكافيه على القرشين اللى بيطلعوا ليا من بيع البرشام بمشى بيهم نفسى ومش بعرف احوش منهم حاجة لنفسى، متهيأليش انى بعمل حاجة غلط، انا ببيع برشام بيتباع فى الصيدلية وانا اللى اتمسك طب ايه الفرق بينا انه يعنى عنده صيدلية ومتخرج من الكلية".. بهذه الكلمات اعترف "معتز.م" 26 سنة وشهرته "ابيض"، فى التحقيقات التى باشرتها معه نيابة الزاوية الحمراء، عقب القبض عليه أثناء قيامه بترويج الأقراص المخدرة على عملائه خلال ترددهم على أحد المقاهى فى المنطقة.

وكشف المتهم أنه قرر اتجار وترويج الأقراص المخدرة، لتوفير متطلباته المعيشية والانفاق على نفسه من خلالها، مضيفا أنه اتخذ من المنطقة التى يعمل بها مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة على عملائه.

وواجهت النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث التى كشفت عن اتخاذه منطقة الزاوية الحمراء مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، فاعترف بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "معتز.م" 26 سنة وشهرته أبيض، عاطل، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وكمية من مخدر الحشيش.

وكشفت معلومات رجال المباحث عن سابقة اتهامه فى قضايا حيازة وترويج مخدرات فتحرر له المحضر اللازم، وباشرت معه النيابة العامة التحقيق.