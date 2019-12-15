إحالة 3 متهمين بخطف طفلة بالتجمع الخامس للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 3 متهمين بخطف طفلة ومساومة أهلها على دفع فدية بالتجمع الخامس، للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2866 لسنة 2019، أن المتهمين هم "عثمان.م"، "علاء. ح"، و"محمود. م"، عاطلين، واعترفوا باختطافهم الطفلة أثناء لهوها أمام محل سكنها، واحتجزوها فى شقة أجرها المتهم الأول بمنطقة المحمودية بالنهضة، وتواصلوا مع والد الطفلة وطلبوا منه 500 ألف جنيه مقابل إرجاع الطفلة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس من "م. ح"، يفيد باختفاء نجلته أثناء لهوها أمام محل سكنهم، وبإجراء التحريات وتتبع مكالمات المتهمين تم تحديد هويتهم وضبطهم، واعترف المتهمين بمكان الطفلة، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.