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إحالة المتهم بقتل سائق خلال مشاجرة فى المطرية إلى محكمة الجنايات

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:44 م
إحالة المتهم بقتل سائق خلال مشاجرة فى المطرية إلى محكمة الجنايات جثة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة شاب، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل سائق في مشاجرة عائلية بالمطرية.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله سائقا مصابا بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى متأثرًا بإصابته.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، وهو أحد أقرباء القتيل. وكشفت التحريات عن حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) محدثًا إصابته، التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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قسم المطرية

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