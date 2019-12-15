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أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض الفاصوليا والطماطم تبدأ من 1.5 جنيها

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:15 م
أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض الفاصوليا والطماطم تبدأ من 1.5 جنيها خضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 15-12-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة في سوق العبور للجملة.
 
واستقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-3.5 جنيه، سجلت أسعار البطاطس بين 3-6.5 جنيه، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-6 مقابل 5-7جنيهات، وسعر كيلو البصل 5-7 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

سوق العبور

اسعار سوق العبور

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