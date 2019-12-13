أسعار الخضروات اليوم الجمعة 13-12-2019 بسوق العبور

كتب هانى الحوتى

استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 13-12-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 – 3.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3–4.5 جنيه، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 6 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 – 3.5 جنيه، وبلغ سعر البطاطس ما بين 4-6.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 4 – 6.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 4 - 6 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 2 إلى 3.5 جنيه، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 3 – 5.5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 4 – 4.5 جنيه، والليمون البلدى من 7 - 11 جنيهاً.