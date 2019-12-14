سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

CDC: فيروس انفلونزا غريب يجتاح أمريكا يصيب 2.6 مليون ويحصد أرواح 1300 شخص

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:00 ص
CDC: فيروس انفلونزا غريب يجتاح أمريكا يصيب 2.6 مليون ويحصد أرواح 1300 شخص مصل الانفلوانزا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC أن الأنفلونزا تكتسح الولايات المتحدة مبكراً وأدت إلى وفاة 1300 شخص حتى الآن بعد إصابتهم بسلالة "غريبة " من الفيروس، مؤكدة أن الفيروس يشهد موسم خطير للغاية خاصة على الأطفال و يستمر لفترة أطول من المعتاد.

ووفقا لما كشف عنه تقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" مات 1300 شخص ، من بينهم 10 أطفال نتيجة لإصابتهم بفيروس الأنفلونزا السنوي "واسع الانتشار" في 23 ولاية أمريكية.

وأكد الخبراء إن هذا الموسم قد يبلغ ذروته في وقت مبكر ولكنه يدوم لفترة أطول من معظمه، حيث أن إنفلونزا B / Victoria نشطة بشكل غيرعادي لهذا الوقت من العام، مما يعني أن الأطفال قد يكونون أكثرعرضة للإصابة بالعدوى.

وأكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن موسم الأنفلونزا وصل مبكرا، والفيروس نشط الآن في جميع أنحاء البلاد بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد مرض حوالي 2.6 مليون شخص بالفعل.

تتوقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الآن أن يصل موسم الذروة إلى ذروته في أواخر شهر ديسمبر في وقت مبكر بشكل غيرعادي للوباء السنوي.

تم حتى الآن نقل 23 ألف شخص إلى المستشفى وتوفي 1300 شخص بسبب الأنفلونزا هذا العام، 10 من هؤلاء كانوا من الأطفال.

ويؤكد مسؤولو مراكزالسيطرة على الأمراض على أهمية تطعيم الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر من خلال هذا العام، المصمم للحماية من فيروس B / Victoria المنتقل لهذا العام.


الانفلونزا

موسم الانفلوانزا

فيروس الانفلونزا

لقاح الانفلونزا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

فيديو معلوماتى.. 13 فائدة لا تتوقعها عن الشيكولاتة.. تحمى قلبك وتنشط ذاكرتك

فيديو معلوماتى.. 13 فائدة لا تتوقعها عن الشيكولاتة.. تحمى قلبك وتنشط ذاكرتك

وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى

التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين على الوحدات والمراكز التابع لها محل سكنهم

التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين على الوحدات والمراكز التابع لها محل سكنهم

ليفربول ضد واتفورد فى لقاء القمة والقاع بالدوري الإنجليزي

ليفربول ضد واتفورد فى لقاء القمة والقاع بالدوري الإنجليزي

اتحاد الكرة يدرس الدعوة لعمومية طارئة لتعديل اللائحة

اتحاد الكرة يدرس الدعوة لعمومية طارئة لتعديل اللائحة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة