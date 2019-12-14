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ننشر أسماء المتهمين الصادر ضدهم حكما بالسجن 3 سنوات بـ"أحداث الظاهر"

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:39 م
ننشر أسماء المتهمين الصادر ضدهم حكما بالسجن 3 سنوات بـ"أحداث الظاهر" المستشار حسن فريد - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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ينشر "اليوم السابع"، أسماء الـ 3 متهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن 3 سنوات من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد فى إعادة إجراءات محاكمتهم  بـ"أحداث عنف الظاهر".

والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالسجن والوضع تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات هم  على السيد، وأيمن على حسين، مسعود محمود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.


احداث الظاهر

عنف الظاهر

جنايات القاهرة

المستشار حسن فريد

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