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قطار المحاكمات.. الجنايات تقرر اليوم مصير 3 متهمين بـ"أحداث الظاهر"

السبت، 14 ديسمبر 2019 07:00 ص
قطار المحاكمات.. الجنايات تقرر اليوم مصير 3 متهمين بـ"أحداث الظاهر" المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم السبت، حكمها إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم بـ"أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وبحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية محمد الجمل.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

 

 

 

 


احداث الظاهر

عنف الظاهر

جنايات القاهرة

المستشار حسن فريد

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