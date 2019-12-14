قطار المحاكمات.. الجنايات تقرر اليوم مصير 3 متهمين بـ"أحداث الظاهر"

كتب إيهاب المهندس

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم السبت، حكمها إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم بـ"أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وبحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية محمد الجمل.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.