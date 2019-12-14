نائب روسى: اختبارات كوريا الشمالية الصاروخية تهدد الاستقرار

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قال نائب رئيس لجنة الدوما لشئون الدفاع يورى شفتكين، اليوم السبت، إن الاختبارات التى تجريها كوريا الشمالية فى قاعدة سوهي، لا تفيد الاستقرار فى المنطقة، كما أن المناورات التى أجرتها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تؤدى أيضاً إلى تصاعد التوتر.

وقال شفتكين، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية،" إن تصرفات هذه الدول تبعدها عن الاستقرار والأمن فى المنطقة وعليها اتخاذ خطوة تجاه بعضها البعض ليس بالكلمات بل بالأفعال، لافتا إلى أن المفاوضات مع كوريا الشمالية حول هذه المسألة للأسف لا تؤدى إلى النتائج المرجوة".

يذكر أن، أكاديمية علوم الدفاع فى كوريا الشمالية، أعلنت أنها أجرت تجربة ناجحة "مهمة" أخرى فى قاعدة سوهى، والتى قد تكون تجربة حول محرك الوقود الصلب للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

تأتى التجربة الأخيرة، فى الوقت الذى تكثّف فيه بيونج يانج ضغوطها قبل المهلة النهائية، التى حددتها للولايات المتحدة نهاية هذا العام، لتقديم عرض جديد لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة.