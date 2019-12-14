ممثل شباب الأقصر: ندعم القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة

الأقصر – أحمد مرعى

أكد الدكتور عمر عبد المتعال السلايمى ابن مدينة إسنا، وممثل شباب محافظة الأقصر فى منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، أن الاستعدادات التى تجرى داخل مدينة شرم الشيخ حالياً لانطلاق النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، يؤكد على دور الدولة فى دعمها الكامل واهتمامها بالشباب متمثلة فى رئاسة الجمهورية والاهتمام بالتوصيات المطروحة.

وأضاف الدكتور عمر السلايمى أمين شباب الأقصر عن حزب مصر بلدى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم إقامة المنتدى فى الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبمشاركة شباب من السياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين، بالإضافة إلى رجال ورواد الأعمال، موضحاً أن اختيار مدينة شرم الشيخ للمنتدى يرجع إلى أنها نقطة التقاء بين آسيا وأفريقيا وإستضافتها للعديد من الاتفاقيات السياسية والإقتصادية والحضارية والثقافية.

وأوضح الشاب الأقصرى عمر السلايمي، أن تنسيقية شباب الأحزاب لا تقتصر فترة عملها على أيام المنتدى الأربع بل هناك جلسات عمل من خلال أعضاء اللجان المتخصصة فى التنسيقية والعديد من الورش، قائلاً: "إنى أرى التعاون بين الشباب المصرى والأجنبى عموما لا يزال مبتوراً ولا ينمو بالقدر الذى يتناسب مع حجم المنتدى، لذا نحتاج إلى جهد أكبر للوصول إلى المستوى المطلوب، ولن يكون ذلك إلا بتبنى توصيات يكلف بها المعنيين من الورش المختلفه وتطبيقها، وفى هذه الحالة سوف يجبر الشباب على العمل معا طوال العام مما يفتح المجال أمام الشباب للتواصل المستمر، كما أن الحضور من الشباب من أنحاء العالم هم سفراء لمصر فيجب الحرص على الاستفاده منهم".

وأكد الدكتور عمر السلايمى أمين شباب الأقصر عن حزب مصر بلدى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه من أهم القضايا على الساحة حالياً، هى التحديات الأمنية والحرب على الإرهاب وحق المرأة فى التنمية والبحر المتوسط والجذور المشتركة والحق فى التنميى ومشكلات اللاجئين.