ضبط 409 هارببن من أحكام قضائية وتحرير 12 قضية تموينية فى حملات بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان .

تضمنت الجهود ضبط 409 هاربين من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 83 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 17 هاربا من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 252 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 56 محكوما عليهم فى جنح المخالفات.

تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 12 قضية تموينية، وشملت ضبط 2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى، وضبط 3 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وضبط 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية لخبز ناقص الوزن، و4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار.