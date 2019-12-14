مصرع شخصين وإصابة 6 فى حادث تصادم بطريق أبوسمبل

تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطاراً بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسى ركاب على طريق أبوسمبل الدولى بالقرب من قرية كركر.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين بعد نقلهما للمستشفى لمحاولة إسعافهما داخل المستشفى، وأصيب 6 آخرون تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لعلاجهم من الإصابة بسحجات وكدمات متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.