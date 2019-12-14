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السبت، 14 ديسمبر 2019 01:19 م
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مصرع شخصين وإصابة 6 فى حادث تصادم بطريق أبوسمبل

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:17 م
مصرع شخصين وإصابة 6 فى حادث تصادم بطريق أبوسمبل حادث تصادم - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون، فى حادث تصادم، وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيسين بطريق أبوسمبل بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطاراً بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسى ركاب على طريق أبوسمبل الدولى بالقرب من قرية كركر.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين بعد نقلهما للمستشفى لمحاولة إسعافهما داخل المستشفى، وأصيب 6 آخرون تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لعلاجهم من الإصابة بسحجات وكدمات متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

 


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طريق ابوسمبل

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اسوان

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