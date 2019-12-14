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سقوط عاطل من أسوان قبل ترويجه 4 كيلو أفيون مخدر فى الوراق

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:13 م
سقوط عاطل من أسوان قبل ترويجه 4 كيلو أفيون مخدر فى الوراق المتهم
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن ضباط مكافحة المخدرات، من القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة 4 كيلو، و150 جراما من مخدر الأفيون بالوراق، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، تورط عاطل مقيم بأسوان، فى الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الأفيون بالوراق.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 كيلو، و150 جراما من مخدر الأفيون، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

أوسيم 2
المضبوطات 

تجارة الافيون

تجارة المخدرات

مخدرات الوراق

امن الجيزة

مكافحة المخدرات

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