بحوزته 4 أكياس حشيش.. سقوط تاجر مخدرات فى كمين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل قبل ترويجه 4 أكياس تحتوى على مخدر الحشيش، وضبط بحوزته مبلغ مالى، وهاتف محمول.

تم ضبط المتهم، عقب ورود معلومات للرائد هشام فتحى، معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد تورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمنطقة المنيب.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه بحوزته 4 أكياس تحتوى على مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.