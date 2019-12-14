حبس فران 4 أيام لشروعه فى قتل شقيق طليقته بسب النفقة بالخانكة

القليوبية - فريق المحافظات

أمر شريف عبد المنعم رئيس نيابة الخانكة، بحبس فران 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل شقيق طليقته، بسبب مطالبة المجنى عليه للمتهم بنفقة طليقته.

وتلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى إخطارا من من مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ من مستشفى السلام التعليمى بوصول إبراهيم ش ع ميكانيكى سيارات مصاب بجرحين نافذين بمنتصف البطن وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.

أخطر اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، بالانتقال والفحص وسؤال شقيقة المصاب هدى ش ع ربة منزل قررت أنه حال قيام شقيقها المصاب بطلب نفقتها من طليقها جمعة م ج سن 29 فران حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجره قام على اثرها الأخير بالتعدى على شقيقها بالضرب بسلاح أبيض سكين محدثا ما به من إصابات وفر هاربًا وأضافت بأن المشكو فى حقه يقيم بذات العقار محل سكنهما.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عبارة عن "سكين" وتم التحفظ عليه‎.