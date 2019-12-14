تداول 30 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن ومغادرة 6 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.