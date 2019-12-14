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تجديد حبس متهم بالإتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما على ذمة التحقيقات

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:38 م
تجديد حبس متهم بالإتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما على ذمة التحقيقات اتجار عمله_أرشيفية
كتب أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى ، خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

 وكشفت التحريات ، أن المتهم يعمل بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، اشترك مع آخرين بالاتجار فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأنه حال عمله بشركة الصرافة قام عملاء الشركة بتحرير شيكات بنكية باسمه نظير تغيير العملات الأجنبية لصالح الشركة المذكورة، ويعقب ذلك صرفها لصالح الشركة أو إيداعها فى الحسابات البنكية الخاصة بالشركة بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وأضافت التحريات ، أن حجم التعاملات خلال الفترة من عام 2018 إلي عام 2019، وطبقا للفحص المستندى قدرت بقيمة 150 ألف دولار أمريكى، ومليون ونصف جنيه مصرى.


الاتجار بالعملة

تجديد حبس متهم

250 ألف دولار

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