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الجنايات تعاقب 3 متهمين بالسجن بتهمة الشروع فى قتل مواطن بحلوان

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:15 م
الجنايات تعاقب 3 متهمين بالسجن بتهمة الشروع فى قتل مواطن بحلوان محكمة،ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة،  بمعاقبة المتهم "أحمد.م" و "محمد.م" بالحبس 6 أشهر،  ومعاقبة المتهم "أحمد.س"  بالحبس سنتين، لاتهامهم بالشروع فى قتل مواطن بحلوان ،صدر الحكم بعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر ، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين " أحمد.م"، و "محمد.م"، و "أحمد.س"، تهمة الشروع فى قتل المجنى عليه " حسام .س "،  عمداً مع سبق الإصرار والترصد،  بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدى عليه، وأعدوا لذلك "كتر ومطواة، وزجاجات فارغة، وكوب زجاجى"، وما أن ظفروا به حتى عاجله المتهم الثانى بطعنة بمنطقة الصدر،  فى حين قام المتهم الأول بالتعدى عليه بالزجاجات الفارغة، على رأسه ومؤخرة رأسه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لادخل لإرادتهم فيه وهو تدارك حالته الصحية بالعلاج.


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الشروع فى قتل

حبس

جنايات القاهرة

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