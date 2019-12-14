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تجديد حبس عامل وفكهانى بتهمة تعذيب صاحب مطبعة فى البساتين

السبت، 14 ديسمبر 2019 04:15 م
تجديد حبس عامل وفكهانى بتهمة تعذيب صاحب مطبعة فى البساتين كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس عامل وفكهانى، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وبدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة البساتين، باستقباله بلاغًا من "ع.ع"، 59 سنة، صاحب مطبعة، مصاب بحروق فى البطن والظهر والقدمين بنسبة 20%، اتهم فيه كلًامن "ز.ح"، 29 سنة، مبلط، و"م.س"، 22 سنة، فكهانى، باستدراجه واحتجازه داخل شقة سكنية، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، باستخدام ماء ساخن إثر خلافات سابقة بينهما مشيرًا إلى أن المتهمين أطلقا سراحه خشية تفاقم إصابته.

بإجراء التحريات، وجمع المعلومات تحت قيادة الرائد أحمد مختار معاون المباحث تبين صحة الواقعة، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط مباحث القسم والقوة المرافقة من ضبطهما.

وبمواجهتهما بالتحريات أقوال المبلغ أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات مالية بينهما والمجنى عليه بسبب توسط الأخير لهما لدى شركة إلحاق عمالة بالخارج فى منطقة عابدين، لتسفيرهما للعمل بدولة الكويت مقابل 190 ألف جنيه، وعقب ذلك اكتشفا نصب الشركة عليهما، وتوقف نشاطها بعد الاستيلاء منهما على المبلغ المالى، وفى سبيل ذلك خططا لاستدراج الوسيط إلى محل سكنهما واحتجزاه وتعديا عليه محدثين إصابته المشار إليها فى محاولة لإجباره على رد المبلغ المالى.

وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما باحتجازه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، فتحرر ملحق للمحضر والعرض على النيابة العامة.


مباحث القاهرة

اختطاف شخص فى البساتين

نصب شركات التوظيف

البساتين

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