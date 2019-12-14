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ازاى تحرق دهون الجسم بـ طرق طبيعية

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:00 م
ازاى تحرق دهون الجسم بـ طرق طبيعية حرق الدهون-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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دهون الجسم واحدة من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا السيدات حيث إنها تؤثر على شكل الجسم والحالة النفسية وتسبب الاكتئاب والتوتر، لذلك ينصح باتباع نظام غذائى صحى لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.

وحسب ما ذكره موقع  healthline   فأن هناك طرق طبيعية لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة ومنها:

1:الأسماك ، تحتوى بعض أنواع الاسماك على نسبة عالية من الخصائص والعناصر الغذائية التى تعمل على شفط  الدهون من الجسم ومنها سمك"السلمون، السردين، الرنجة".

2:القهوة، وهى من المشروبات الاكثر شعبية فى جميع أنحمن الجسم العالم حيث انها تحتوى على بعض الخصائص التى تساعد على شفط الدهون.

3:البيض من أفضل أنواع الأطعمة التى تساعد على حرق الدهون وانقاص الوزن حيث انه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة.

 4: زيت جوز الهند، من المعروف أن زيت الجوز الهند من الزيوت الطبيعية التى تساعد على حرق الدهون فى الجسم وانقاص الوزن، لذلك ينصح بوضعه فى النظام الغذائى اليومى.

5:الشاى الأخضر، من المشروبات الهامة التى تعمل على تعزيز الصحة وطرد السموم والجراثيم من الجسم، كما يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على انقاص الوزن حرق الدهون.

6:خل التفاح من الطرق الطبيعية التى تساعد على انقاص الوزن وحرق الدهون فى الجسم، نظرا لما يحتويه من خصائص هامة للجسم.

 

 


حرق الدهون

الدهون

اطعمة تحرق الدهون

دهون الجسم

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