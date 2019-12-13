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ماذا يحدث فى جسمك عند التعرض لنقص فيتامين ك

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 08:00 م
ماذا يحدث فى جسمك عند التعرض لنقص فيتامين ك فيتامين
فاطمة ياسر

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يتمتع فيتامين K  أو فيتامين ك بالعديد من الفوائد الهامة لجسم الإنسان، كما أنه من أهم فوائده  تعزيز تخثر الدم، كما أنه من فوائده أيضا أنه يعطى معظم الأطفال حديثي الولادة جرعة من فيتامين K كإجراء وقائي ضد النزف،  كما أن هذا الفيتامين من دوره الحفاظ على العظام القوية والقلب بصحة جيدة، وللتعرف أكثر عليه تابع الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع " facty".

فيتامين ك
فيتامين ك

 

 فيتامين ك هو مجموعة من المركبات وهما فيلكوينون أو فيتوناديون ، كما أن فيتامين K يعد  قابل للذوبان في الدهون، وهذا يعني أن الجسم يحتاج إلى الدهون لامتصاصه بشكل صحيح، ويتم تخزين فيتامين K في الكبد والخلايا الدهنية، كما أنه يختلف فيتامين K عن الفيتامينات الأخرى القابلة للذوبان في الدهون حيث يخزن الجسم القليل جدًا منه، كما أن نقص نسبته  يتسبب في تعرضك للنزيف.

وعن  نقص فيتامين ك، يعتقد الباحث الرئيسي في فيتامين K الدكتور سي فيرمير أن كل شخص يعاني من نقص فيتامين K تقريبًا،  بينما يستهلك معظمنا ما يكفي من وجباتنا الغذائية للحفاظ على تجلط الدم الكافي، فإننا لا نحصل على ما يكفي لحمايتنا من عدد كبير من المشكلات الصحية الأخرى.

نقص فيتامين ك
نقص فيتامين ك

 

 فإن حالات نقص فيتامين K المهمة سريريًا غير شائعة وتقتصر عادة على الأشخاص الذين يتناولون الأدوية التي تتداخل مع عملية التمثيل الغذائي للفيتامين، والأفراد الذين يعانون من اضطرابات سوء الامتصاص هم أكثر عرضة لخطر نقص فيتامين ك ،  ومن ضمن هذه المخاطر انسداد الشرايين، والاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهشاشة العظام وسرطان الدم والبروستاتا وسرطان الرئة والكبد، وتسوس الأسنان  وزيادة فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي.

فيقوم فيتامين K بنقل الكالسيوم في جميع أنحاء الجسم للمساعدة في تنظيم تخثر الدم،  إنه لاعب رئيسي في إنتاج  أربعة من 13 من البروتينات الضرورية للتخثر، و تشير الأبحاث إلى أن فيتامين K يؤدي دورًا رئيسيًا في تراكم الصفائح الدموية. كما يعزز هذا المغذي الدورة الدموية في الهيئات والأنسجة المحيطية.

 


فيتامين ك

ما هي فوائد فيتامين ك

ما هو دور فيتامين ك

نقص فيتامين ك

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