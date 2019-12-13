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صور.. شبكة طرق ومحاور جديدة لربط شواطئ مرسى مطروح بالحركة السياحية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:00 ص
صور.. شبكة طرق ومحاور جديدة لربط شواطئ مرسى مطروح بالحركة السياحية طرق مطروح
مطروح – حسن مشالى

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شهدت مدينة مرسى مطروح، تنفيذ خطة متكاملة، لإنشاء مجموعة من الطرق والمحاور الجديدة، لربط شواطئ المدينة وتخفيف الضغط على الشوارع الداخلية، خلال موسم الصيف السياحي، وخدمة التوسع العمراني المستقبلي، بالإضافة إلى تنفيذ خطة رصف شوارع المناطق المختلفة داخل مدينة مرسى مطروح، عقب الانتهاء من مد وتجديد شبكات البنية الأساسية، مثل الصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي والكهرباء.

وأكد المهندس أحمد علي وكيل وزارة الإسكان بمطروح أنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق جديد وهو محور الشهيد مفتاح العشيبي ليربط بين شواطئ كليوباترا والغرام والأبيض وعجيبة، غربي المدينة، لتخفيف الضغط على طريق القصر، خلال فصل الصيف، ولمنع التكدس المروري وتيسير الوصول للطريق الدولي الساحلي، ويجري دراسة مقترح لربط طريق الشهيد  مفتاح العشيبى، بطريق المطار والريفية وربطه بالطريق الدولى الساحلي مطروح- الإسكندرية، لتقليل الكثافة المرورية داخل المدينة،  خاصة خلال موسم الصيف السياحي، والذي يشهد تدفق ملايين المصطافين سنوياً.

وأوضح، أنه تم الانتهاء من عمل الدورانات المرورية اللازمة بالطريقة الفنية، التي تعمل على تيسير حركة السيارات، مع منع تجاوزات العبور من الأماكن غير المخصصة، مشيرا أن المحافظة تسعى لتطوير واستغلال كافة المقومات التنموية، لتحتل مطروح مكانتها السياحية، حيث يجري حاليا تنفيذ طريق الكورنيش الجديد بطول حوالي 10 كيلومتر، والذي يبدأ من منطقة شاطئ الغرام شرقاً وحتى شاطئ الأبَيض غرباً مروراً بالعديد من الشواطئ الجديدة بمنطقة القصر، بعد مد أعمال البنية التحتية من كابلات كهرباء وأعمال مياه وصرف للمرحلة الأولى.

وقال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يجري حاليا رفع كفاءة طريق باب البحر والعمل على إزدواجه حتى طريق الأمل، الذي يمتد شاطئ مينا حشيش شرقي المدينة، حيث تم البدء في تمهيد طريق باب البحر ونقل أعمدة الإنارة، للبدء في أعمال التوسعات لازدواج الطريق، ليكون جاهز قبل بدء أعمال الرصف.

تنفيذ خطة طرق ومحاور جديدة ورصف الشوارع الداخلية بمدينة مرسى مطروح (1)
 
تنفيذ خطة طرق ومحاور جديدة ورصف الشوارع الداخلية بمدينة مرسى مطروح (2)
 
تنفيذ خطة طرق ومحاور جديدة ورصف الشوارع الداخلية بمدينة مرسى مطروح (3)
 
تنفيذ خطة طرق ومحاور جديدة ورصف الشوارع الداخلية بمدينة مرسى مطروح (4)
تنفيذ خطة طرق ومحاور جديدة ورصف الشوارع الداخلية بمدينة مرسى مطروح (4)

 

تنفيذ خطة طرق ومحاور جديدة ورصف الشوارع الداخلية بمدينة مرسى مطروح (5)
تنفيذ خطة طرق ومحاور جديدة ورصف الشوارع الداخلية بمدينة مرسى مطروح (5)

 

تنفيذ خطة طرق ومحاور جديدة ورصف الشوارع الداخلية بمدينة مرسى مطروح (6)
تنفيذ خطة طرق ومحاور جديدة ورصف الشوارع الداخلية بمدينة مرسى مطروح (6)

 

تنفيذ خطة طرق ومحاور جديدة ورصف الشوارع الداخلية بمدينة مرسى مطروح (7)
تنفيذ خطة طرق ومحاور جديدة ورصف الشوارع الداخلية بمدينة مرسى مطروح (7)

 


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