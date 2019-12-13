شبكة we تهدى زوار منتدى شباب العالم 8 آلاف خط مزود بباقات ودقائق مجانية

شرم الشيخ هبة السيد

وزعت الشركة المصرية للاتصالات WE، عدد 8 آلاف خط محمول هدية على المشاركين بمنتدى شباب العالم والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتتضمن الخطوط إنترنت ودقائق مكالمات مجانية هدية من الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% للمشاركين فى المنتدى بنسخته الثلاثة.

واستطاعت شبكة we أول مشغل متكامل فى مصر الاستحواذ على 4.5 مليون عميل بسوق المحمول منذ انطلاق خدماتها فى 2017.

ومنتدى الشباب هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم وانطلق المنتدى لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثاً سنوياً بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.